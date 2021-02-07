دورتموند يخسر أمام فرايبورغ ولايبتزيغ يسحق شالكه

مني بوروسيا دورتموند السبت بخسارة بهدف لاثنين أمام مستضيفه فرايبورغ ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الألماني.

افتتح فرايبورغ التسجيل في الدقيقة 49 عبر يونغ وو يونغ قبل أن يتمكن يوناتان شميت من زيادة الغلة في الدقيقة 52 بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 76، قلص الشاب مصطفى موكوكو النتيجة لدورتموند.

وضمن المرحلة ذاتها، خسر شالكه على أرضه أمام لايبتزيغ 0-3، فيما فاز باير ليفركوزن على (شتوتغارت) بخمسة أهداف لهدفين.

وفي افتتاح منافسات المرحلة يوم الجمعة، خسر هيرتا برلين أمام المتصدر بايرن ميونيخ بهدف دون رد.

ووفق هذه النتائج، بقي بايرن ميونيخ في الصدارة برصيد 48 نقطة، يليه لايبتزيغ برصيد 41 نقطة، وفولفسبورغ ثالثاً برصيد 38 نقطة وباير ليفركوزن في المركز الرابع بنفس الرصيد.