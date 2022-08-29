دورتموند يرفض بيع بيلينغهام لـ ليفربول هذا الصيف

أعلم بوروسيا دورتموند إدارة ليفربول بأن النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام لن يغادر ملعب سيغنال إيدونا بارك هذا الصيف.

وسعى الريدز بقيادة المدير الفني الألماني يورغن كلوب لضم لاعب خط الوسط الشاب بعد البداية المتعثرة للموسم الجديد وتقدم أعمار بعض لاعبي الفريق في منتصف الملعب.

ويعد صاحب الـ 19 عاماً من أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم حالياً، وهو هدف لعدة أندية عملاقة على رأسها ريال مدريد، لكن التفكير السائد كان يشير إلى أن أي تحرك لضمه لن يتم إلا العام القادم.

لكن ليفربول الذي بات بحاجة لتعزيزات في خط الوسط حاول استقطاب بيلينغهام وخطفه قبل أي طرف آخر هذا الصيف.

ماذا قال دورتموند عن بيلينغهام ؟

بدوره، يبدو دورتموند عازماً على التمسك بالإنجليزي الشاب حيث قال رئيسه الرياضي سيباستيان كيهل: "لم يصلنا أي عرض رسمي بعد، واللاعب ليس مهتماً بالرحيل لأي فريق آخر هذا الصيف.

"سيستمر معنا، أستطيع تأكيد ذلك اليوم، بالطبع يريد اتخاذ خطوة جديدة يوماً ما، لكني أتمنى أن نحتفظ به لعام أو اثنين على الأقل."