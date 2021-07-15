دورتموند يرفض عرضاً من تشيلسي لشراء هالاند

كشفت شبكة "سكاي" بشقها الألماني أن بوروسيا دورتموند رفض عرضاً أولياً من تشيلسي بطل أوروبا لضم النجم إيرلينغ هالاند.

وعرض البلوز تامي آبراهام أو كالوم هادسون أودوي كجزء من صفقة الهداف النرويجي، إلا أن ناديه الألماني يبدو مصراً على الاحتفاظ فيه.

دورتموند يتمسك بخدمات هالاند

وتشير التقارير إلى أن دورتموند سيتمسك بمهاجمه صاحب الـ 20 عاماً بعد خسارة الجناح جايدون سانشو لصالح مانشستر يونايتد.

بدوره، عانى تشيلسي من مشكلة هجومية واضحة الموسم الماضي، رغم فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، إذ لم يتمكن تيمو فيرنر وحكيم زياش ومايسون ماونت وكاي هافيرتز وآبراهام وغيرهم من الإقناع من الناحية التهديفية.

وكانت أنباء سابقة قد أكدت أن البلوز سيتقدم بعرض تصل قيمته إلى 175 مليون يورو لاستقطاب الهداف النرويجي.