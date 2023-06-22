دورتموند يريد نجم مانشستر يونايتد التونسي حنبعل المجبري بأي ثمن

كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية أن نادي بوروسيا دورتموند على استعداد لانفاق مبلغ كبير مقابل الحصول على لاعب خط وسط مانشستر يونايتد حنبعل المجبري.

ويعود النجم العربي التونسي هذا الموسم إلى مانشستر يونايتد وسط حالة من الضبابية وعدم التأكد من مستقبله مع الشياطين الحمر، بعد أن أكمل الموسم الماضي مع نادي برمنغهام سيتي على سبيل الإعارة وقدم أداءً رائعًا ومثيرًا للإعجاب.

دورتموند مستعد لدفع مبلغ ضخم من المال للحصول على حنبعل المجبري

وفقًا لـ"Manchester Evening News"، فإن نادي بوروسيا دورتموند الألماني من بين الأندية الحريصة جدًا على التعاقد مع النجم التونسي هذا الصيف.

وتضيف التقارير فإن وصيف الدوري الألماني على استعداد لدفع ما يصل إلى 15 مليون دولار من أجل ضم حنبعل المجبري من مانشستر يونايتد في الميركاتو الحالي.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يقوم مدرب الشياطين الحمر إريك تين هاغ بإعطاء المجبري فرصة قبل بداية الموسم لإثبات نفسه مع الفريق قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي بالاستغناء عنه.