دورتموند يريد 150 مليون يورو مقابل رحيل هالاند لريال مدريد

حدد بوروسيا دورتموند سعر بيع نجمه إيرلينغ هالاند المطلوب من قبل ريال مدريد.

ويضع النادي الإسباني عينه على النرويجي الشاب لتكوين الجالاكتيكوس الجديد في النادي، ويخطط لبذل كل ما في يمكن لتحويل حلم التعاقد معه إلى حقيقة بعدما ارتدى الهداف الصاعد ثوب النجومية رفقة أسود فيستفاليا وفريقه السابق ريد بول سالزبورغ.

وذكرت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية أن النادي الألماني لا ينوي التفريط في خدمات هالاند بأقل من 150 مليون يورو في الفترة القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن مثل هذا السعر المرتفع من شأنه أن يجعل ريال يفكر مرتين قبل قبول شرط فسخ العقد الذي وضعه دورتموند.

و كان هالاند قد تجاهل فكرة الرحيل لريال مدريد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية خلال الساعات الماضية حيث قال خلالها أنه يركز فقط على مستواه وليس على الاهتمام الإعلامي به، مفيداً بأنه يريد أن يقوم بعمله وأن يركز فيه على أكمل وجه مع دورتموند.