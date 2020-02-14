دورتموند يسحق فرانكفورت برباعية نظيفة

حقق بوروسيا دورتموند فوزاً كبيراً على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.

كانت هذه المباراة محورية لمستقبل لوسيان فافر، المدير الفني للفريق الأصفر والأسود، إذ أشارت تقارير إلى احتمالية إقالته بحال تلقي الفريق هزيمة أخرى بعد سقوطه في المرحلة الماضية أمام باير ليفركوزن.

افتتح لوكاس بيزتشيك افتتح التسجيل في الدقيقة 33، ليخرج دورتموند متقدماً من الشوط الأول بهدف نظيف، ثم عزز جايدون سانشو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 49.

بدوره، أبى إيرلينغ هالاند أن يخرج من المباراة دون أن يسجل، إذ أحرز ثامن أهدافه هذا الموسم رفقة دورتموند في الدقيقة 54، ثم اختتم رافاييل غيريرو الرباعية بهدف في الدقيقة 74.

بهذه النتيجة، صعد بوروسيا دورتموند مؤقتاً إلى المركز الثاني برصيد 42 نقطة وبالتساوي مع لايبتزيغ، فيما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز التاسع.