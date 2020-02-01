دورتموند يسحق يونيون برلين بخماسية نظيفة

سحق بوروسيا دورتموند ضيفه يونيون برلين بالفوز عليه بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيغنال إيدونا بارك ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الألماني.

هذه المباراة كانت ذات طابع ثأري بالنسبة لكتيبة لوسيان فافر، حيث حقق يونيون برلين ذهابا فوزاً مفاجئاً بهدفين نظيفين على أسود الفيستيفاليا، كما أنه كان الفوز الأول على الإطلاق للصاعد الحديث في تاريخه بالبوندسليغا.

افتتح جايدون سانشو التسجيل في الدقيقة 13، تبعه إيرلينغ هالاند في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، حوّل ماركو رويس ركلة جزاء إلى الشباك بالدقيقة 68 ثم وضع آكسيل فيتسيل الرابع في الدقيقة 70.

وكان هالاند من اختتم الخماسية في الدقيقة 76، ليصل عدد أهدافه بالقميص الأصفر إلى الرقم 7 خلال 3 مباريات خاضها فقط، إذ سجل في شباك أوغسبورغ ثلاثية، وهدفين في مرمى كولن.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلى النقطة رقم 39 ليحتل المركز الثالث بصورة مؤقتة، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة 23 في المركز الثاني عشر.