دورتموند يظفر بكأس السوبر الألماني على حساب بايرن ميونيخ

توج بوروسيا دورتموند بكأس السوبر الألماني بعد تغلبه على حامل لقب البوندسليغا بايرن ميونيخ، بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

رغم استحواذ الفريق البافاري على وسط الملعب بداية المباراة، إلا أن صاحب الأرض كان الأقرب لفتح باب التسجيل، وكانت البداية بانطلاقة رافاييل غيريرو، الذي شق طريقه من الناحية اليسرى ليرسل عرضية للقائد ماركو رويس، الذي سدد بدوره كرة قوية، أبعدها الحارس مانويل نوير ببراعة إلى ركلة ركنية.

وأفسد نوير ما فعله، بخروج خاطئ من مرماه، ليغالطه باكو آلكاسير بتسديدة من منتصف الملعب، لكن من حسن حظ حامي عرين الماكينات الألمانية، أن الكرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر بقليل، وبعدها مباشرة قام بمحاولة أخرى، لكن هذه المرة ارتطمت كرته في أقدام المدافعين، وذهبت خارج الملعب.

جاء أول تهديد حقيقي لفريق المدرب نيكو كوفاتش عند الدقيقة 18، عندما أرسل ديفيد آلابا عرضية نموذجية من الجهة اليسرى، إلا أن روبرت ليفاندوفسكي كان له رأي آخر، إذ سدد الهواء بدلاً من الكرة وهو على بعد أمتار قليلة من الشباك.

مرة أخرى ظهر ليفاندوفسكي في الأضواء بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت في المدافعين وذهبت إلى ركلة ركنية لم تستغل، ليعود كينغزلي كومان بانطلاقة ختمها بعرضية رائعة على رأس توماس مولر، إلا أن الدولي الألماني السابق قابلها بضربة ضعيفة مرت فوق العارضة.

وظل بطل البوندسليغا يضغط على أسود فيستيفاليا لخطف هدف الأسبقية قبل الذهاب إلى غرفة خلع الملابس، لكن النتيجة ظلت على حالها، إلى أن خطف مهاجم برشلونة وفالنسيا السابق آلكاسير الأضواء، بأول أهداف المباراة مع بداية الشوط بعد مجهود مميز من جادون سانشو.

ولم يكتف سانشو بتمريرة كرة الهدف الأول لباكو، بل تكفل بنفسه بتسجيل الهدف الثاني، بعد وابل من التمريرات القصيرة بين لاعبي دورتموند، انتهت بتمريرة لجناح مانشستر سيتي السابق، الذي توغل داخل منطقة الجزاء، وسدد بين قدمي نوير في المرمى مضاعفاً تفوق زملائه.

ولم ينجح بايرن في تعديل النتيجة رغم تبديلاته وتهديد مرمى الحارس المتألق مارفين هيتز في عدة مناسبات.