دورتموند يعول على حكيمي للخروج من أزمته وإنقاذ المدرب فافر

يأمل بوروسيا دورتموند أن يكون المتألق أشرف حكيمي "سلاحه" في دوري أبطال أوروبا مرة جديدة للفوز على مستضيفه برشلونة اليوم ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السادسة ولتخفيف الضغط على المدرب لوسيان فافر.

ومع بقاء مباراتين على ختام دور المجموعات في المسابقة الأوروبية، لا يزال الفريق الألماني غير ضامن لتأهله لدور الـ 16 باحتلاله المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف الفريق الكتالوني بفارق نقطة واحدة، إلا أنه يتقدم على منافسه المباشر إنتر ميلان الإيطالي الذي يملك 4 نقاط، فيما يحتل سلافيا براغ التشيكي المركز الرابع بنقطتين.

ويعود الفضل إلى وصول دورتموند إلى المركز الثاني إلى هدفي حكيمي (21 عاماً) الذي قاد فريقه للفوز على ضيفه إنتر ميلان في الجولة الرابعة 3–2، بعدما كان متأخراً حتى الدقيقة 51 0-2.

وسجل المغربي المعار من ريال مدريد هدف تقليص الفارق 1-2 بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، وأضاف هدف الفوز في الدقيقة 77 بعدما أدرك زميله يوليان براندت التعادل في الدقيقة 64.

ويعاني دورتموند في الآونة الأخيرة محلياً، إذ يظهر الفريق بصورة سيئة، فبعد خسارة كبيرة أمام بايرن ميونيخ كاد، الجمعة، يتعرض لخسارة مذلة أخرى أمام باديربورن، متذيل ترتيب البوندسليغا، بعدما أنهى الشوط الأول متأخراً 0-3.

وبدا واضحاً تأثير حكيمي الذي لم يُشركه فافر حتى بداية الشوط الثاني مع أول محاولة له، إذ مرر كرة حاسمة لجايدون سانشو سجل منها الهدف الأول، ويعود ويسهم بشكل فعال بتأمين التعادل 3-3.

وقال مايكل تسورك المدير الرياضي لدورتموند، بعد التعادل مع باديربورن: "نذهب إلى برشلونة مع لوسيان فافر ونتوقع أداءً أفضل بكثير".

ويعول المدرب السويسري كثيراً على لاعبه الشاب المولود في العاصمة الإسبانية مدريد والذي بدأ مسيرته الكروية بعمر 8 سنوات مع الفريق الملكي، لا سيما أنه سجل أربعة أهداف من أصل خمسة أحرزها الفريق الألماني في دوري الأبطال.

وخاض حكيمي 47 مباراة بقميص دورتموند في جميع المسابقات سجل خلالها 9 أهداف، فضلاً عن صناعته عشرة أهداف أخرى. ورأى قائد الفريق ماركو رويس أن حكيمي "سلاح" في دورتموند من ناحية هجومية.

وقال الألماني بعد مباراة الجولة الثانية في أرض الفريق التشيكي، والتي سجل فيها المغربي أيضاً هدفي المباراة: "إنه سريع للغاية، هو سلاح هجومي خطير".

من جانبه قال فافر: "حكيمي في كل مكان. أرفع القبعة له. لقد سجل مرتين، وكذلك الآخرون استفادوا بشكل جيد للغاية من تمريراته".

وأعرب الدولي المغربي عن سعادته لوجوده في صفوف دورتموند وقال: "في بعض الأحيان يجب أن يكون لديك تجارب مثل هذه للوصول إلى حيث تريد أن تكون. هذا يعني المجيء إلى ألمانيا ويجب أن أقول إنها رائعة.

"أنا أفضل حالياً وأحصل على فرص مشاركة في المباريات بشكل منتظم. هذه الثقة هي ما يسمح لك بالتعبير عن نفسك واللعب بحرية. أنا الآن أشرف مختلف".