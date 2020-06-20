دورتموند يفوز على لايبتزيغ ويحسم المركز الثاني في البوندسليغا

أحرز إيرلينغ هالاند هدفين ليقود بوروسيا دورتموند للفوز 2-0 على مستضيفه رازن بال شبورت لايبتزيغ وحسم المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني السبت.

وواصل المهاجم الشاب مسيرته الرائعة بعد انضمامه لدورتموند في يناير إذ رفع رصيده إلى 13 هدفاً في عشر مشاركات في التشكيلة الأساسية بالدوري.

وضمن دورتموند المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ للمرة الخامسة في ثمانية مواسم إذ كان لايبتزيغ بحاجة إلى نقطة واحدة على الأقل للحفاظ على آماله في مركز الوصيف.

ورفع دورتموند رصيده إلى 69 نقطة متقدماً بست نقاط على لايبتزيغ قبل مواجهات الجولة الأخيرة السبت المقبل.

ورغم الخسارة اقترب لايبتزيغ من ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد هزيمة باير ليفركوزن 2-0 في ملعب هيرتا برلين.

وكسر هالاند بهدفه الأول في الدقيقة 30 رقماً قياسياً لدورتموند بتسجيل 83 هدفاً في موسم واحد وربما كان أحد أفضل أهداف الفريق لهذا الموسم.

بدأت الهجمة عندما راوغ المدافع ماتس هوميلز عدة لاعبين قبل أن ينطلق في جانب الملعب ويمرر الكرة إلى يوليان براندت.

وهيأ جيوفاني ريينا البالغ عمره 17 عاماً والمشارك في موسمه الأول مع دورتموند الكرة إلى هالاند ليضعها في المرمى.

وأضاف هالاند (19 عاماً) هدفه الثاني نهاية المباراة لكن كان يمكنه تسجيل المزيد من الأهداف لولا براعة بيتر جولاتشي حارس لايبتزيغ الذي أنقذ ثلاث فرص من المهاجم النرويجي.

وأهدر ماتيو موري فرصة أمام المرمى بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من هالاند لكن جولاتشي أنقذها أيضاً.

وكانت آخر مباراة يخوضها تيمو فيرنر مهاجم لايبتزيغ على ملعبه إذ سينتقل إلى تشيلسي وقدم أداءً متواضعاً ما عدا تسديدة في الدقيقة 40 أبعدها رومان بوركي حارس دورتموند وخرج قبل 20 دقيقة من النهاية.

وكاد لايبتزيغ أن يدرك التعادل قبل ست دقائق من النهاية لكن بيركي أنقذ تسديدة الظهير أنخيلينيو لتؤول الكلمة الأخيرة لهالاند.