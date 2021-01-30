دورتموند يهزم أوغسبورغ ويضع حداً لنتائجه السلبية

وضع بوروسيا دورتموند حداً لغيابه عن الانتصارات في ثلاث مباريات متتالية بالفوز 3-1 على ضيفه أوغسبورغ ضمن الدوري الألماني.

افتتح الضيوف التسجيل بعد 10 دقائق عندما وصلت تمريرة عرضية إلى ماركو ريشتر الذي حولها لزميله أندريه هان غير المراقب ليضعها في الشباك.

وكان يمكن لصاحب الأرض، الذي سيطر على ما تبقى من المباراة، إدراك التعادل، لكن إيرلينغ هالاند سدد ركلة جزاء قوية في العارضة ارتدت إلى خارج منطقة الجزاء.

وأتى ضغط دورتموند ثماره في الدقيقة 26 إذ أرسل القائد ماركو رويس ركلة حرة داخل منطقة الجزاء حولها توماس ديلاني برأسه في المرمى.

وهز جايدون سانشو الشباك بعد هجمة مرتدة ليجعل النتيجة 2-1 في الدقيقة 63، ثم أرسل هالاند عرضية وضعها فيليكس أودوكاي مدافع أغسبورغ بالخطأ في مرماه.

وعاد بوروسيا دورتموند بالتالي إلى المركز الخامس برصيد 32 نقطة متأخراً بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي انتصر 4-1 على ضيفه هوفنهايم.