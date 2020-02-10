دوري أبطال آسيا: أهلي دبي يسقط أمام باختاكور

سقط شباب أهلي دبي الإماراتي أمام مستضيفه باختاكور الأوزبكي بثنائية لهدف على ملعب باختاكور المركزي، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

تقدم أصحاب الأرض أولاً في الدقيقة 18 عبر جلال الدين مشاريبوف.

وتمكن شباب الأهلي من العودة في الدقيقة 67 عن طريق بيدرو كوندي، لكن سرعان ما أعاد باختاكور تقدمه من جديد بتسجيل دراجان تشيران هدف الفوز.

الهزيمة أبقت رصيد الفريق الإماراتي خالياً من النقاط، ليتذيل ترتيب المجموعة الثانية، فيما تصدر باختاكور برصيد ثلاث نقاط.

ويُنتظر أن تظهر ملامح المجموعة بعد الجولة الأولى، إذ يلتقى الهلال السعودي مع شاهر خودرو الإيراني.