دوري أبطال آسيا: التعادل السلبي عنوان مواجهة الاتحاد والهلال

خرج كلاسيكو الهلال والاتحاد السعوديين بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، جاءت أولى الفرص الخطيرة للزعيم، بعدما انطلق كاريلو في الجهة اليسرى حتى توغل إلى منطقة الجزاء ثم أرسل عرضية إلى القادم من خلف جوميس، لكن تسديدته علت العارضة.

رد بعدها العميد بتسديدة مباغتة من رومارينيو من على حدود منطقة الجزاء إلا أنها خارج الثلاث خشبات كذلك.

وفي الدقيقة 17، تألق فواز القرني؛ حارس مرمى العميد، في التصدي لفرصة خطيرة للهلال، حيث أرسل جيوفينكو تمريرة بينية داخل المنطقة وصلت إلى سالم الدوسري، المواجه تمامًا للقرني، إلا أن الأخير أبعد تسديدة الدوسري بنجاح بالتصدي لها على مرتين.

وكاد لاعبو الاتحاد أن يتقدموا في الدقيقة 27 بعدما استقبلوا عرضية داخل المنطقة من ركلة حرة وسط ارتكاب مدافعي الزعيم قبل أن ينجحوا في النهاية في فض الاشتباك وإبعاد الكرة إلى وسط الملعب.

وأنقذ علي البليهي هدف مؤكد للعميد في الدقيقة 30، حيث أرسل رومارينيو عرضية أرضية داخل المنطقة، ونجح البليهي في الوصول للكرة قبل القادم من الخلف خيمينيز، ليبعدها إلى ركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، كان الهلال قريبًا من الخروج متقدمًا بهدف، بعدما استلم سالم الدوسري تمريرة على حدود المنطقة من ياسر الشهراني، ثم سددها أرضية قوية، كادت أن تخدع الحارس القرني وتفلت من تحت يده إلى مرماه، لكنه أمسكها بنجاح.

مع بداية الشوط الثاني، ضغط لاعبو الهلال بشكل كبير على الدفاع الاتحادي، وسنحت له فرصة خطيرة عن طريق الفرنسي بافيتيمبي جوميز، لكن تألق مدافعو الإتي في حماية مرماهم وأبعدوا الكرة إلى وسط الملعب.

وفي الدقيقة 48 من عمر المباراة، فشل خالد السميري؛ لاعب الاتحاد، في استغلال خطأ فادح من عبد الله المعيوف؛ حارس الزعيم، ودفاعه، اللذين تبادلوا الكرة أمام منطقة جزائهم، وحاول السميري اقتناص الكرة من تمريرة قصيرة أمام المرمى تمامًا إلا أن المعيوف نجح في التصدي له بقدمه قبل أن تسكن الكرة الشباك.

وبعدها أهدر فيلانويفا فرصة هدف محقق آخر للعميد بعدما استلم الكرة أمام المرمى وسط مدافعي الهلال، لكن المعيوف تألق وتصدى للكرة بالجلوس عليها.

واستلم كاريلو كرة بشكل خاطئ من مدافع العميد داخل منطقة الجزاء، سددها قوية إلا أنها مرت بعيدة عن الثلاث خشبات.

وفي الدقيقة 75، انطلق علي البليهي بشكل رائع من الجهة اليسرى وتفوق على مدافع الاتحاد سعود عبد الحميد، ليرسل كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء إلا أن القرني أمسك بالكرة على مرتين قبل أن تصل لمهاجمي الزعيم.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، طالب لاعبو الهلال باحتساب ضربة جزاء لصالحهم، بداعي لمسك لاعب الاتحاد للكرة داخل منطقة الجزاء بيده متصديًا لتسديدة جوميس إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

يذكر أن لقاء الإياب من المنتظر أن يُقام في 17 من سبتمبر المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

الزعيم وصل إلى ربع النهائي بعد أقصى أهلي جدة بالفوز عليه برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في حين جاء تأهل العميد على حساب ذوب آهن أصفهان الإيراني بهزيمته بسداسية مقابل أربعة أهداف في مجموع المباراتين.