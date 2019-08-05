دوري أبطال آسيا: التعادل سيد الموقف بين النصر والوحدة

فشل النصر السعودي في الخروج بنتيجة أفضل من التعادل 1-1 مع ضيفه الوحدة الإماراتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب الملك عبد الله في الرياض.

فرض النصر أفضليته على النصف ساعة الأولى من المباراة مستغلاً تراجع الوحدة للأداء الدفاعي واعتماده هجومياً على التمريرات الطويلة دون أي جدوى لتألق عمر هوساوي في مواجهته المباشرة مع سيباستيان تيجالي.

ونجح الفريق السعودي في استغلال فرصته الوحيد في هذه الفترة وكانت بتمريرة عرضية دقيقة من سلطان الغنام من الجانب الأيمن تعامل معها بنجاح الهداف عبد الرزاق حمد الله وسددها برأسه قوية في مرمى محمد الشامسي بعد 17 دقيقة من البداية.

بدأ الوحدة يخرج من نصف ملعبه في الدقائق الـ 15 الأخيرة وبدأ يُهاجم بجماعية وتنظيم جيد، فيما اختلف أسلوب النصر وأصبح يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة لكن لم يستطع أي فريق تهديد مرمى الآخر سوى في دقيقة واحدة مجنونة.

تلك الدقيقة كانت الـ 44 من المباراة، وشهدت فرصة ممتازة للوحدة بعد سلسلة من المراوغات من جانب ليوناردو دا سوزا لكن الدفاع نجح في التعامل مع تمريرته العرضية في اللحظة الأخيرة، لترتد نفس الهجمة بسرعة وتُنتج مواجهة فردية بين حمد الله والشامسي تفوق بها الأخير وأخرج الفريقين من الشوط الأول بنتيجة 1-0 لأصحاب الملعب.

ولم يُهدر الوحدة الكثير من الوقت في الشوط الثاني دون أن يصل لهدف التعادل، وسجله هداف البطولة ليوناردو دا سوزا عند الدقيقة 53 بعد تمريرة حاسمة من النجم إسماعيل مطر، وكان قد سبق الهدف فرصة قتل اللقاء للنصر لكن حمد المنصوري أهدرها بغرابة.

حاول الفريقان الوصول لهدف الفوز في الدقائق التالية، لكن نسق اللعب هدأ تماماً في النصف الثاني من الشوط فيما يبدو تأثراً بحالة الطقس الصعبة من حيث الرطوبة والحرارة وتراجع الحالة البدنية، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

وستُقام مباراة الإياب في الإمارات في الـ 12 من الشهر الجاري.