دوري أبطال آسيا: التعادل يحسم مواجهة الشرطة واستقلال طهران

تعادل الشرطة العراقي مع ضيفه استقلال طهران الإيراني، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

تقدم الضيوف بالهدف الأول، عن طريق حسام كاظم جبر، لاعب الشرطة، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه بعد مرور 24 دقيقة على البداية.

شهدت بداية الشوط الثاني ضغط هجومي قوي من جانب نادي الشرطة العراقي، من أجل إدراك هدف التعادل، ليحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 46 ترجمها علي عطية بنجاح معلناً عن عودة فريقه (48).

بهذه النتيجة، رفع الفريقان رصيديهما إلى نقطة واحدة لكلٍ منهما، بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي ضمن المجموعة ذاتها.