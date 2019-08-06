دوري أبطال آسيا: الهلال يتفوق على الأهلي

استهل الهلال والأهلي السعوديان موسمهما الكروي بكلاسيكو آسيوي، حقق به الزعيم الفوز برباعية مقابل هدفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.

رباعية الزعيم سجلها بافيتيمبي غوميس (ثلاثة أهداف) وعبد الله الحافظ، أما ثنائية الراقي فأحرزها عمر السومة ودجانيني تفاريس.

كلاسيكو الليلة كان الاختبار الأول للروماني رازفان لوتشيسكو؛ المدير الفني للأزرق، وكذلك برانكو؛ المدير الفني للفريق الجداوي، بعدما خاضا مع الفريقين عدة مباريات ودية خلال معسكر الإعداد.

هذا أول كلاسيكو سعودي يخوضانه، لكن كلاهما واجه الخصم من قبل عدة مرات، ونجح لوتشيسكو الليلة في تحقيق أول فوز له على الأهلي في دور الـ 16 بالبطولة الآسيوية، حيث واجهه في عام 2013، عندما كان مدرباً للجيش.

وقتها تعادل المدرب الروماني مع فريقه القطري أمام الراقي بهدف لكل منهما ذهاباً، وفي الإياب هُزم بثنائية نظيفة، ليودع البطولة.

أما برانكو فعقدته أمام الهلال مستمرة، حيث التقى به أربع مرات من قبل مع بيرسيبوليس، ولم ينجح سوى في تحقيق فوز وحيد.

المباراة الأولى كانت في عام 2015 بدور الـ 16، وفاز على الزعيم آنذاك بهدف وحيد ثم خسر في العودة بثلاثية نظيفة.

في عام 2017 بنصف النهائي، التقى برانكو بالموج الأزرق مرة ثالثة، ليخسر ذهاباً برباعية نظيفة، وتعادل في الإياب بثنائية لكل منهما.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 13 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود.