دوري أبطال آسيا: الوحدة يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي

تعادل الأهلي السعودي فوزاً هاماً مع نظيره الوحدة الإماراتي، بهدفٍ لكلٍ منهما، ضمن الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات دوري أبطال آسيا على ملعب آل نهيان بالإمارات.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولم ينجح أحد الطرفين في هز الشباك رغم غياب نجوم الراقي في اللقاء بسبب الإصابات.

وفي الشوط الثاني، تمكن الأهلي من خطف هدف التقدم عن طريق عبد الفتاح عسيري ليكسر صيامه التهديفي بشكل خاص والمباراة بشكل عام.

عاد عسيري للتهديف مع الأهلي بعد غياب 3 أشهر ونصف منذ هدفه في مرمى الاتحاد في أكتوبر الماضي، وذلك في الدقيقة 60 بعد مرور رائع من الناحية اليمنى وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية في شباك الوحدة.

وحاول صاحب الضيافة العودة للمباراة على ملعبه ووسط جماهيره حتى تمكن تشانغ وو ريم من خطف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليحصل كل فريق على نقطة واحدة.

بهذا التعادل، أصبحت المجموعة الأولى برصيد نقطة لكل فريق بعد تعادل الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني بهدفٍ لكل فريق أيضاً.