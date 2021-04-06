دوري أبطال أوروبا: تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد

يستضيف ريال مدريد الإسباني غريمه ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد beIN SPORTS 4K HDR، beIN SPORTS 1 PREMIUM.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول اللقاء أمام ريال مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، ناثانيال فيليبس، أوزان كاباك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: تياغو ألكانتارا، فابينيو، جورجينيو فاينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، ساديو ماني.