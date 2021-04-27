دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يقع في فخ التعادل مع تشيلسي

فرض التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله نفسه على مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه تشيلسي الإنجليزي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

شهدت الدقيقة التاسعة فرصة ضائعة من تيمو فيرنر بعد تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس تيبو كورتوا ببراعة.

جاء هدف التقدم لصالح البلوز في الدقيقة 14 عندما تلقى كريستيان بوليسيتش تمريرة مميزة ليراوغ دفاع ريال والحارس ويسجل في الشباك.

وسدد كريم بنزيمة كرة رائعة ارتطمت بالقائم الأيسر في الدقيقة 23.

وأهدر فيرنر فرصة أخرى لتشيلسي.

وجاء هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 29 عندما استقبل بنزيمة رأسية من فينيسيوس جونيور ليروضها ويسددها بشكل رائع في الشباك.

وكان الشوط الثاني هادئاً ولم يشهد الكثير من الفرص من جانب الفريقين.

وحصل تشيلسي على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سددها حكيم زياش بسهولة بين يدي كورتوا في الدقيقة 79.

واستمرت النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء، بانتظار تحديد الطرف المتأهل لنهائي دوري الأبطال، يوم الأربعاء القادم 4 مايو في مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.