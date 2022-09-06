دوري أبطال أوروبا: سالزبورغ يجبر ميلان على التعادل

سقط أي سي ميلان الإيطالي في فخ التعادل الإيجابي مع مستضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفٍ لمثله في اللقاء الذي جمعهما ليلة الثلاثاء ضمن مواجهات المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم أصحاب الأرض بهدفٍ جميل حمل توقيع السويسري نوا أوكافور في الدقيقة 28، إلا أن البلجيكي أليكسيس سايلميكرز منح الضيوف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بـ 5 دقائق من مجهود جماعي.

وكان تشيلسي الإنجليزي قد سقط بهدفٍ دون رد أمام مستضيفه دينامو زغرب الكرواتي في وقتٍ سابق لحساب المجموعة ذاتها.

ميلان يكتفي بنقطة

بهاتين النتيجتين، رفع الروسونيري رصيده إلى نقطة واحدة تقاسم بها المركز الثاني مع سالزبورغ، فيما تصدر زغرب المجموعة برصيد 3 نقاط، واحتل تشيلسي المركز الأخير دون نقاط.