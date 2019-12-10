دوري أبطال أوروبا: صراع مرتقب لاقتناص 8 مقاعد في ثمن النهائي

منافسة قوية بين 15 فريقاً في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا؛ لاقتناص ثمانية مقاعد لا تزال غير محسومة لبلوغ ثمن النهائي.

المتأهلون

8 فرق حسمت التأهل مسبقاً هي برشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان كمتصدرين لمجموعاتها إلى جانب لايبتزيغ وريال مدريد وتوتنهام من الوصافة.

الفرق المتنافسة

أما الفرق الـ 15 التي تتطلع لاقتناص واحدة من البطاقات الثمانية المتبقية، فهي صاحب اللقب، ليفربول، إلى جانب أتلتيكو مدريد وفالنسيا وإنتر ميلان وتشيلسي وأياكس وريد بول سالزبورغ ونابولي وبوروسيا دورتموند وزينيت سانت بيترسبيرغ وليون وشاختار دونيتسك ودينامو زاغرب وأتالانتا وباير ليفركوزن.

خرجت من المنافسة على التأهل فرق بنفيكا وكلوب بروج والنجم الأحمر وغالاتاسراي وأولمبياكوس، لكنها ستلعب على أمل الوصول للمركز الثالث في مجموعاتها، مما يسمح لها بالمشاركة في منافسات الدوري الأوروبي، الخيار الذي لم يعد مطروحاً أمام غينك ولوكوموتيف موسكو وليل وسلافيا براغ، إزاء استمرارها في المركز الرابع.

وتنطلق الجولة الأخيرة من دور المجموعات اليوم الثلاثاء بمواجهات بين فرق المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

وسيحل ليفربول ضيفاً على سالزبورغ، ولدى كل منهما دافع للمنافسة بقوة في المجموعة الخامسة.

وبينما يكفي التعادل فريق يورغن كلوب، لا يعتمد الفريق النمساوي على نفسه فقط لأنه يحتاج للفوز وأيضاً ألا يفوز نابولي على غينك -الذي تأكد خروجه من المنافسة بالفعل- في المباراة الثانية بنفس المجموعة.

ويكفي نابولي فقط التعادل على أرضه من أجل التأهل لثمن النهائي، وحتى إن خسر يمكن أن يتأهل إذا لم يفز سالزبورغ أمام ليفربول.

وفي المجموعة السادسة، حيث ضمن برشلونة التأهل، تبقى بطاقة تأهل واحدة ستكون لإنتر أو دورتموند، اللذين يمتلكان نفس عدد النقاط، لكن حال تساوت ستكون الأفضلية للفريق الإيطالي.

ويستقبل فريق أنتونيو كونتي غريمه البارسا في ميلانو، وسيضمن له الفوز الاستمرار في المنافسة بالدور المقبل، لكن في حال لم يفز سيحتاج على الأقل نفس عدد نقاط الألمان الذين سيستقبلون سلافيا براغ، ولا خيار أمام دورتموند سوى الفوز ليتمكن من التأهل لثمن النهائي.

وفي المجموعة السابعة، يحتاج لايبتزيغ لتعزيز مكانته في الصدارة، ومن أجل هذا يكفيه التعادل على ملعب ليون، الذي سيقاتل من أجل اقتناص بطاقة التأهل.

وسيحتاج الفريق الفرنسي الفوز أو حصد نقاط أكثر من زينيت، الذي يتساوى حالياً معه في النقاط.

وسيحل الفريق الروسي ضيفاً على بنفيكا، الذي لا يستطيع حجز مكان له في أول مركزين بالمجموعة لكنه سيعلب على أمل اللحاق بالدوري الأوروبي، وسيلعب زينيت في دور الـ 16 حال فاز أو حصد نفس نقاط ليون.

وفي المجموعة الثامنة، يمكن أن يحدث أي شيء، إذ يتنافس أياكس وفالنسيا وتشيلسي على بطاقتي التأهل، بينما حسم أمر ليل إلى خارج البطولة.

ويستقبل الفريق الهولندي المتصدر للمجموعة بإجمالي 10 نقاط فالنسيا على ملعب يوهان كرويف آرينا.

ويكفي رجال إيريك تين هاغ فقط التعادل من أجل التأهل إلى ثمن النهائي، لكن بالنسبة لفالنسيا يتوجب عليه تحقيق الفوز حتى لا يتوقف مصيره على نتيجة تشيلسي الذي سيستقبل ليل على ملعب ستامفورد بريدج.

وسيحتاج الفريق الإنجليزي الذي سيكون في وضع أسوأ حال تساويه مع الخفافيش، للفوز أمام ليل، وأيضاً ألا يفوز فريق المدرب ألبرت سيلاديس أمام أياكس.

وستكتمل منافسات دور المجموعات الأربعاء، حيث بات الأمر محسوماً في المجموعتين الأولى والثانية.

ويستقبل باريس سان جيرمان الذي ضمن صدارة المجموعة الأولى بغض النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة، غالاتاسراي، الذي سيلعب من أجل المركز الثالث، وهو ما يتطلع إليه أيضاً كلوب بروج الذي سيستقبل ريال مدريد الذي ضمن أيضاً التأهل كوصيف.

وهذا نفس وضع بايرن وتوتنهام، اللذين ضمنا التأهل كمتصدر ووصيف على التوالي في المجموعة الثانية، حيث سيتواجه الفريقان على ملعب آليانز، بينما يحتاج أولمبياكوس للفوز أمام النجم الأحمر للعبور من المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي.

وسيكون مانشستر سيتي متصدر المجموعة الثالثة بغض النظر عن نتائج الجولة السادسة، وبهذا ضمن العبور للدور التالي من دوري أبطال أوروبا.

وتتنافس الفرق الثلاثة الأخرى بالمجموعة من أجل اقتناص بطاقة التأهل لثمن النهائي.

وسيحل فريق بيب غوارديولا ضيفاً على دينامو زاغرب، الذي يحتاج من أجل اقتناص بطاقة التأهل للفوز أمام السيتيزنز لكنه سيظل بحاجة لعدم فوز شاختار الوصيف حالياً، في أوكرانيا أمام أتالانتا، الذي تلوح أمامه أيضاً فرص للعبور للدور المقبل.

ويتوجب على الفريق الإيطالي حصد النقاط الثلاثة في المباراة المرتقبة وألا يفوز دينامو زاغرب على سيتي.

وفي المجموعة الرابعة، سيتنافس أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن على بطاقة التأهل الثانية التي تنتظر من يحسم وصافة المجموعة، وذلك بعد أن ضمن يوفنتوس من الجولة السابقة البطاقة الأولى بفارق نقاط كبير.

وسيحل يوفنتوس ضيفاً على ليفركوزن، الذي يحتاج للفوز أمام الفريق الإيطالي وأيضاً ألا يفوز أتلتيكو في واندا مبتروبوليتانو على لوكوموتيف.

وسيعتمد فريق دييغو سيميوني على نفسه، إذ سيضمن التأهل بحال فوزه في المباراة المرتقبة.