دوري أبطال أوروبا: ليفربول يتخطى سالزبورغ ويبلغ دور الـ 16

نجح ليفربول الإنجليزي في تحقيق انتصار مهم على حساب مستضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا، ليحسم بذلك صدارة المجموعة الخامسة.

شهد الشوط الأول إثارة كبيرة حيث وقف سالزبورج ندًا لليفربول وشن عليه العديد من الهجمات التي تكفل بها فيرجيل فان دايك ولوفرين والحارس أليسون بيكر.

ورغم زخم الفرص للجانبين، انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، افتتح نابي كيتا التسجيل للريدز 57، وبعده بدقيقة أضاف محمد صلاح الهدف الثاني.

بهذا الهدف، يكون المصري قد وصل إلى الهدف رقم 19 في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول منذ انضمامه إليه صيف عام 2017.

بهذا الانتصار، تأهل ليفربول في صدارة المجموعة، ومعه في المركز الثاني نابولي الإيطالي الذي حقق انتصاراً برباعية على حساب ضيفه غينك البلجيكي.