دوري أبطال أوروبا: مبابي يمنح باريس الفوز على ريال وخماسية لسيتي أمام سبورتينغ

سجل النجم المتألق كيليان مبابي هدفاً قاتلاً في اللحظات الأخيرة منح من خلاله فوزاً صعباً وثميناً لباريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

أمام جماهير غفيرة في ملعب بارك دي برانس، سيطر الباريسيون على مجريات المواجهة ومنعوا خصومهم من تشكيل خطورة على مرمى الحارس جيانلويجي دوناروما.

وتألق البلجيكي تيبو كورتوا في الجهة المقابلة وأنقذ الفريق الملكي في عدة مناسبات أبرزها تسديدة لمبابي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة.

واحتسب حكم المباراة دانييلي أورساتو ركلة جزاء لصاحب الأرض إثر عرقلة داني كارفاخال لمبابي في المنطقة المحرمة.

وسدد ليونيل ميسي الركلة لكن كورتوا تألق وتصدى لها في الدقيقة 62.

وانتظر باريس سان جيرمان حتى الثواني الأخيرة (90+4) ليسجل مبابي هدف الانتصار الثمين بتسديدة أرضية منحت فريقه أفضلية كبيرة قبل خوض مواجهة الإياب في مدريد.

وضمن الدور ذاته، اكتسح مانشستر سيتي الإنجليزي مستضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بخماسية دون رد ليصبح تأهله لربع النهائي شبه مؤكد.

سجل الأهداف كلٌ من رياض محرز وبيرناردو سيلفا وفيل فودين ورحيم ستيرلينغ في الدقائق 7 و 17 و 32 و 44 و 58.