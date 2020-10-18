دوري أبطال أوروبا ينطلق الثلاثاء وسط حالة من الضبابية

جاء الإعلان عن إصابة النجم كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بعدوى فيروس «كورونا» المستجد قبل أيام، ليعطي مؤشراً لما سيستحوذ على عناوين الصحف، مع انطلاق دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021.

وبمجرد الإعلان الثلاثاء الماضي عن إيجابية نتائج الفحص الذي خضع له رونالدو، انطلقت التكهنات والتساؤلات بشأن ما إذا كان سيشارك في المواجهة المرتقبة بين يوفنتوس وبرشلونة ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتقام المباراة بين يوفي والبارسا في 28 الشهر الجاري، ومن المنتظر أن تعيد إلى الأذهان المواجهات المثيرة التي جمعت بين رونالدو وميسي في مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، خلال الفترة التي قضاها رونالدو مع الملكي.

وسيكون البرتغالي أبرز الغائبين لدى انطلاق منافسات دوري الأبطال، بإقامة الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات الثلاثاء والأربعاء، وذلك بعد شهر من الموعد المعتاد لانطلاقة البطولة الأوروبية.

وقد تأخرت البداية في ظل حالة الارتباك التي أثارها وباء «كورونا».

وحالف الحظ باريس سان جيرمان، وصيف بطل دوري الأبطال، وتعافى نجومه، وبينهم نيمار وكيليان مبابي، من عدوى «كورونا» قبل فترة، كما هو الحال بالنسبة لبول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الذي يستهل مشواره في دوري الأبطال بلقاء بطل فرنسا في باريس الثلاثاء.

ويكشف هذا كله حالة من الغموض التي تحيط بجميع الأمور، كما أن ازدياد حالات العدوى في أنحاء أوروبا خلال الأسابيع الماضية يعزز المخاوف.

ووضع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) معايير صارمة للنظافة والسلامة، كما أخذ في اعتباره احتمالات إلغاء مباريات، معلناً أن يوم 28 يناير هو آخر موعد لختام دور المجموعات حال استحالة اختتامها في الموعد المقرر في الأساس، وهو الثامن والتاسع من ديسمبر.

وكان من المفترض أن تحتضن إسطنبول نهائي النسخة الماضية من البطولة؛ لكن منافسات دوري الأبطال لموسم 2019-2020 استكملت، اعتباراً من ربع النهائي، بنظام بطولة مجمعة في مواجهات من جولة واحدة بالعاصمة البرتغالية لشبونة في أغسطس الماضي، وذلك ضمن جهود الحد من تفشي عدوى «كورونا».

لكن الأدوار التمهيدية للنسخة الجديدة من دوري الأبطال شهدت عودة نظام الذهاب والإياب من جديد، واتضحت الصورة لدى يويفا بشأن تنقل الفرق في أنحاء أوروبا، وذلك من خلال منافسات دوري أمم أوروبا التي أقيمت خلال الأيام الماضية.

وقال رئيس «يويفا» أليكساندر سيفرين، في تصريحات لقناة «أيه آر دي» التلفزيونية الألمانية قبل أيام: «لدينا معايير صحية قوية للغاية».

وأضاف: «أقمنا في (يويفا) أكثر من 420 مباراة دولية منذ أغسطس، دون أن تقع حوادث خطيرة».

ووصف سيفرين الوضع الحالي بأنه «مروع» و«لا يمكن التنبؤ به»، ليس فقط في كرة القدم؛ لكنه أكد في الوقت نفسه أن الرياضة بشكل عام «تمنح الأمل للناس».

وشكلت إصابة النجم البرتغالي برهاناً على عدم إمكانية التنبؤ بالإصابة بعدوى «كوفيد- 19».

وكان رونالدو قد غادر الفقاعة الصحية ليوفنتوس لينضم إلى المنتخب البرتغالي الذي كان يخضع لإجراءات وقائية مشددة أيضاً؛ لكن الفحوص كشفت بعدها بأيام إصابته بالعدوى، وجاءت نتائج فحوص جميع زملائه سلبية.

وكان فيرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، قد أعرب عن حيرة وعدم قدرة على تفسير سبب إصابة رونالدو، وقال: «نحن معزولون تماماً».

وعاد يوفنتوس ليخضع لفقاعة صحية حالياً، بعد أن كشفت الفحوص إصابة لاعب خط الوسط ويستون ماكيني.

وطبقاً للقواعد المطبقة حالياً من قبل يويفا، لا يجرى إلغاء مباراة لفريق حال ظهور حالات إصابة بالعدوى إلا بشروط معينة.

وتنص القواعد على أنه: «عند توفر 13 لاعباً على الأقل (بينهم حارس مرمى واحد على الأقل) بالفريق الأول، تجب إقامة مباراة الفريق في موعدها المحدد».

لكن في ظل التطورات السريعة للأوضاع المتعلقة بوباء «كورونا»، يمكن أن تفرض الحكومات مزيداً من القيود العاجلة، وفي هذه الحالة يكون على الأندية «إبلاغ (يويفا) على الفور».

كذلك يتوقف الحضور الجماهيري في المباريات على قرارات السلطات المحلية، بعد أن أعلن «يويفا» أنه من حيث المبدأ، يمكن حضور ما يمثل 30 في المائة من السعة الاستيعابية للمدرجات في كل ملعب، وذلك بعد التجربة الناجحة لعودة المشجعين التي شهدتها مباراة كأس السوبر الأوروبي في سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال سيفرين إن هذا يشكل «خطوة أولى معقولة تضع صحة المشجعين على رأس الأولويات، وتحترم القوانين في جميع الدول».

لكن بايرن ميونيخ سيستهل مشوار الدفاع عن لقب دوري الأبطال دون حضور جماهيري، وذلك في مباراته الأولى المقررة أمام أتلتيكو مدريد؛ حيث قررت السلطات في ميونيخ منع الجماهير من حضور المباريات حتى يوم 25 من الشهر الجاري، على الأقل.

واعتادت الفرق بشكل كبير غياب الجماهير في الفترة الحالية؛ لكنها تواجه مزيداً من المخاوف بسبب ازدحام جدول المباريات في الموسم الذي تأخرت انطلاقة منافساته بسبب أزمة «كورونا».

وجرى ضغط جدول المباريات في ظل ضرورة ختام منافسات الموسم قبل نهاية مايو المقبل، لإتاحة الفرصة أمام إقامة كأس الأمم الأوروبية التي كانت مقررة هذا العام وتأجلت للعام المقبل، وستقام منافسات البطولة في 12 مدينة أوروبية، اعتباراً من 11 يونيو، وتشكل تحدياً آخر أمام «يويفا» في ظل هذه الظروف.