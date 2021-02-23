دوري أبطال إفريقيا: سيمبا يهزم الأهلي والوداد يقهر بيترو أتلتيكو

سقط الأهلي المصري أمام مستضيفه سيمبا التنزاني بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي جمعهما لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 عن طريق لويس ميكيسوني.

بهذه النتيجة، رفع سيمبا رصيده إلى 6 نقاط ليرتقي لصدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

ولحساب المجموعة الثالثة، عاد الوداد الرياضي المغربي بفوزٍ ثمينٍ على حساب مستضيفه بيترو أتلتيكو الآنغولي بهدفٍ دون رد.

وحمل الهدف توقيع أيوب الكعبي في الدقيقة 71، بعدما أهدر اللاعب نفسه ركلة جزاء في الدقيقة 36.

بهذا الانتصار، رفع الوداد الرياضي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن حوريا المتصدر، فيما بقي رصيد بيترو أتلتيكو خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.