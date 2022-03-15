دوري الأبطال: أتلتيكو يطيح بمانشستر يونايتد وبنفيكا يقصي أياكس

غادر مانشستر يونايتد الإنجليزي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد سقوطه على أرضه بهدفٍ نظيف ليلة الثلاثاء لصالح مستضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ 16.

على ملعب أولد ترافورد، لم ينجح فريق المدرب رالف رانغنيك بقيادة الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو في زيارة شباك الحارس يان أوبلاك.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهاباً في إسبانيا بهدفٍ لمثله، ليبلغ الروخيبلانكوس الدور ربع النهائي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 2-1.

جاء هدف لقاء الإياب الوحيد برأسية محكمة في الدقيقة 41 من الظهير البرازيلي المتألق رينان لودي إثر خطأ في التغطية الدفاعية من الظهير البرتغالي ديوغو دالوت.

ضمن الدور ذاته، ألحق بنفيكا البرتغالي خسارة مفاجئة أيضاً بمستضيفه أياكس الهولندي بالنتيجة ذاتها على ملعب يوهان كرويف آرينا.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 77 عن طريق داروين نونيز.

وتأهل البرتغاليون إلى الدور القادم بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب 3-2 (تعادلا 2-2 ذهاباً).