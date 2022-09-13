دوري الأبطال: إنتر يهزم بلزن وتوتنهام يسقط أمام سبورتينغ لشبونة

تغلب إنتر ميلان الإيطالي على مستضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء، فيما سقط توتنهام هوتسبير في اللحظات الأخيرة أمام مستضيفه سبورتينغ لشبونة بالنتيجة ذاتها ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الأبطال.

لحساب المجموعة الثالثة، استعاد النيراتزوري توازنه بانتصار ثمين على حساب مستضيفه التشيكي بهدفي البوسني إيدين دجيكو والهولندي دينزل دومفريز في الدقيقتين 20 و 71.

وأكمل صاحب الأرض المباراة بنقص عددي منذ الدقيقة 62 بعد طرد لاعب وسطه بافيل بوكا.

ورفع إنتر ميلان رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثالث مؤقتاً، فيما بقي بلزن متذيلاً للمجموعة دون نقاط.

سقوط جديد للإنجليز في دوري الأبطال

خسر توتنهام أمام مستضيفه سبورتينغ لشبونة بهدفين دون رد على ملعب جوزيه ألفالادي لحساب المجموعة الرابعة.

جاء الهدفان في اللحظات الأخيرة من المواجهة عبر باولينيو وآرثر غوميز في الدقيقتين 90+1 و 90+3.

رفع لشبونة رصيده بهذا الانتصار إلى 6 نقاط ليبتعد في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 3 نقاط في المركز الثاني.