دوري الأبطال: إيلانغا يقود مانشستر يونايتد للتعادل مع أتلتيكو

تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدفٍ لمثله على ملعب واندا ميتروبوليتانو ليلة الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم صاحب الضيافة مبكراً بهدفٍ حمل توقيع النجم البرتغالي جواو فيليكس برأسية محكمة في الدقيقة السابعة إثر عرضية مميزة من البرازيلي رينان لودي.

لكن البديل السويدي أنتوني إيلانغا منح فريق الشياطين الحمر هدف التعادل الثمين إثر تمريرة من البرتغالي برونو فيرنانديش فشل راينيلدو في إبعادها (80).

ويخوض الفريقان مواجهة الإياب على ملعب أولد ترافورد في الخامس عشر من الشهر القادم.

وفي مباراة أخرى ضمن الدور ذاته، تعادل بنفيكا البرتغالي مع ضيفه أياكس الهولندي بنتيجة 2-2.