دوري الأبطال: انتصارات لليفربول وباريس وريال وأتلتيكو وأياكس

شهدت الجولة الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء العديد من المواجهات أبرزها لقاءا ميلان وليفربول، وبورتو وأتلتيكو مدريد.

وتغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على مستضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 4-1 ضمن المجموعة الأولى.

جاءت أهداف الباريسيين عن طريق كيليان مبابي (هدفان) وليونيل ميسي (هدفان).

في المجموعة ذاتها، تفوق لايبتزيغ الألماني على ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين لهدف.

جاء هدفا الفائز عبر دومينيك سزوبوسزلاي وأندريه سيلفا، فيما سجل رياض محرز هدف الخاسر الوحيد.

لحساب المجموعة الثانية، فاز ليفربول الإنجليزي على مستضيفه ميلان الإيطالي 2-1.

سجل للريدز محمد صلاح وديفوك أوريغي، فيما جاء هدف الروسونيري عبر فيكايو توموري.

وفي نفس المجموعة، تغلب أتلتيكو مدريد الإسباني على مستضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 3-1.

سجل للروخيبلانكوس أنتوان غريزمان وآنخيل كوريا ورودريغو دي بول.

في المجموعة الثالثة، فاز أياكس الهولندي على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي 4-2 وسحق بوروسيا دورتموند الألماني ضيفه بيشكتاش التركي بخماسية دون رد.

لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، فاز ريال مدريد الإسباني على ضيفه إنتر ميلان بهدفين نظيفين سجلهما توني كروس وماركو آسينسيو.

وفي ذات المجموعة، تعادل شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي 1-1.

المتأهلون للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا بعد مباريات اليوم:

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

المجموعة الثانية: ليفربول وأتلتيكو مدريد.

المجموعة الثالثة: أياكس وسبورتينغ لشبونة.

المجموعة الرابعة: ريال مدريد وإنتر ميلان.