دوري الأبطال: باريس يهزم ماكابي وبنفيكا يضاعف أوجاع يوفنتوس

فاز باريس سان جيرمان على مستضيفه ماكابي بثلاثة أهداف لهدف واحد في اللقاء الذي جمعهما لحساب المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

تقدم ماكابي عن طريق تجانون شيري في الدقيقة 24.

إلا أن الباريسيين قلبوا النتيجة بأهداف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور في الدقائق 37 و 69 و 88 على التوالي.

وفي نفس المجموعة، سقط يوفنتوس الإيطالي على أرضه أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة 2-1.

باريس يتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن بنفيكا

بهاتين النتيجتين، تصدر سان جيرمان المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن بنفيكا صاحب المركز الثاني.

فيما بقي رصيد يوفنتوس خالياً من النقاط في المركز الثالث.