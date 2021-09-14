دوري أبطال أوروبا : بايرن يسحق برشلونة ويوفنتوس يهزم مالمو

وجه بايرن ميونيخ الألماني إنذاراً مبكراً لخصومه بعد فوزه المقنع على مستضيفه برشلونة الإسباني بثلاثيةٍ دون رد على ملعب كامب ناو في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا.

لحساب المجموعة الخامسة، عاد بطل ألمانيا بانتصار مميز على نظيره الكتالوني بنتيجة 3-0.

سجل الأهداف كلٌ من توماس مولر (34)، وروبرت ليفاندوفسكي (هدفان في الدقيقتين 56 و 85).

وضمن نفس المجموعة، تعادل بنفيكا البرتغالي مع مستضيفه دينامو كييف الأوكراني دون أهداف.

في المجموعة الثامنة، سحق يوفنتوس الإيطالي مستضيفه مالمو السويدي بثلاثية دون رد.

جاءت الأهداف جميعها في الشوط الأول عن طريق أليكس ساندرو (23)، وباولو ديبالا (45 من ركلة جزاء)، وألفارو موراتا (45+1).

لوكاكو (يسار) يمنح تشيلسي النصر على زينيت



ضمن المجموعة ذاتها من دوري أبطال أوروبا حقق تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب فوزاً هزيلاً على ضيفه زينيت سانت بيترسبيرغ الروسي بهدف دون رد حمل توقيع نجمه روميلو لوكاكو في الدقيقة 69.

ولحساب المجموعة السادسة، تعادل فياريال الإسباني مع ضيفه أتالانتا الإيطالي 2-2.

سجل لفريق الغواصة الصفراء مانويل تريغيروس (39)، وآرناو دانجوما (73).

أما هدفا الضيوف فسجلهما تيمو فرويلر (6)، وروبن غوسينس (83).