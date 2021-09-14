  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. دوري الأبطال: تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة لمواجهة يانغ بويز

دوري الأبطال: تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة لمواجهة يانغ بويز

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2021 - 10:51
جانب من تدريبات مانشستر يونايتد الاستعدادية للمواجهة
جانب من تدريبات مانشستر يونايتد الاستعدادية للمواجهة

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا حين يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على يانغ بويز السويسري لحساب المجموعة السادسة.

وتقام المباراة مساء اليوم الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سويس وانكدورف وتبث عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

ويخوض البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراته الأولى في البطولة مع الشياطين الحمر بعد غياب دام قرابة 12 عاماً.

فيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لهذه المباراة:

المدرب: أولي غونار سولشاير.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.
خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافاييل فاران، هاري ماغواير، لوك شو.
خط الوسط: فريد، بول بوغبا.
خط الهجوم: مايسون غرينوود، برونو فيرنانديش، جايدون سانشو، كريستيانو رونالدو.

كلمات دالة:كريستيانو رونالدومانشستر يونايتديانغ بويزدوري أبطال أوروبابول بوغبادافيد دي خياجايدون سانشو

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...