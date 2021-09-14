دوري الأبطال: تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة لمواجهة يانغ بويز

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا حين يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على يانغ بويز السويسري لحساب المجموعة السادسة.

وتقام المباراة مساء اليوم الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سويس وانكدورف وتبث عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

ويخوض البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراته الأولى في البطولة مع الشياطين الحمر بعد غياب دام قرابة 12 عاماً.

فيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لهذه المباراة:

المدرب: أولي غونار سولشاير.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافاييل فاران، هاري ماغواير، لوك شو.

خط الوسط: فريد، بول بوغبا.

خط الهجوم: مايسون غرينوود، برونو فيرنانديش، جايدون سانشو، كريستيانو رونالدو.