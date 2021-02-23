دوري الأبطال: تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام تشيلسي

يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفاً على أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء على ملعب آرينا ناسيونالا في العاصمة الرومانية بوخاريست في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر ان تبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD1 بتعليق حفيظ دراجي.

فيما يلي التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد أمام تشيلسي في هذا اللقاء:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، ستيفان سافيتش، فيليبي، ماريو هيرموسو.

خط الوسط: لودي، كوكي، جيوفري كوندوغبيا، ساوول نيغيز.

خط الهجوم: جواو فيليكس، لويس سواريز.