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دوري الأبطال: تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ريال مدريد اليوم

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:45
لاوتارو مارتينيز خلال تدريبات إنتر ميلان
لاوتارو مارتينيز خلال تدريبات إنتر ميلان

يستضيف إنتر ميلان بطل إيطاليا غريمه ريال مدريد الإسباني على ملعب سان سيرو اليوم الأربعاء لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقوم ببثها شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

وخسر النيراتزوري خدمات نجميه روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي اللذين رحلا خلال الصيف إلى تشيلسي وباريس سان جيرمان على التوالي.

تشكيلة إنتر ميلان المتوقعة لمواجهة اليوم:

المدرب: سيموني إنزاغي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.
خط الدفاع: ميلان شكرينيار، ستيفان دي فراي، فيديريكو ديماركو، ماتيو دارميان.
خط الوسط: نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوغلو.
خط الهجوم: إيفان بيريشيتش، لاوتارو مارتينيز، إيدين دجيكو.

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