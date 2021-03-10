دوري الأبطال: تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة

يستضيف ملعب بارك دو برانس اليوم الأربعاء المواجهة المنتظرة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيف برشلونة الإسباني في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويأمل البارسا في تحقيق "ريمونتادا" جديدة على حساب سان جيرمان، بعدما تفوق الفريق الفرنسي عليه ذهاباً بملعب كامب ناو قبل أسبوعين بنتيجة 4-1.

فيما يلي التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام برشلونة:

حراسة المرمى: كايلور نافاس.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي، ماركينيوس، كيمبيمبي، لايفين كورزاوا.

خط الوسط: إدريسا غاي، لياندرو باريديس، ماركو فيراتي.

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا، كيليان مبابي، ماورو إيكاردي.