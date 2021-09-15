دوري الأبطال: تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة بروج

يتطلع باريس سان جيرمان الفرنسي لبدء مسيرته في دوري أبطال أوروبا بأفضل الأشكال، حين يحل اليوم الأربعاء ضيفاً على كلوب بروج البلجيكي ضمن مباريات المجموعة الأولى.

ويقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويبث عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 3 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

ويخوض الفرنسيون المباراة دون خدمات النجمين الموقوفين آنخيل دي ماريا وإدريسا غاي اللذين طردا في نصف نهائي الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي.

كما سيغيب سيرخيو راموس وماركو فيراتي ولايفين كورزاوا لعدم تعافيهم من إصاباتهم بعد.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة الليلة:

المدرب: ماوريسيو بوتشيتينو.

حراسة المرمى: كايلور نافاس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، عبده ديالو.

خط الوسط: آندير هيريرا، لياندرو باريديس، جورجينيو فاينالدوم.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي، نيمار.