دوري الأبطال: تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة برشلونة اليوم

يحل بايرن ميونيخ الألماني ضيفاً ثقيلاً على مستضيفه برشلونة الإسباني في ملعب كامب ناو اليوم الثلاثاء في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المواجهة الليلة الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة لحساب المجموعة الخامسة، وتنقلها شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

ومن المتوقع أن يغيب سيرج غنابري عن المباراة بعد تعرضه لإصابة مطلع الأسبوع أمام لايبتزيغ، إلى جانب كورنتين توليسو وكينغزلي كومان.

تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة اليوم:

المدرب: يوليان ناغلسمان.

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نيكلاس سوله، دايو أوباميكانو، لوكاس هيرنانديز، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: يوشوا كيميش، ليون غوريتسكا، جمال موسيالا، توماس مولر، ليروي ساني.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.