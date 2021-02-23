دوري الأبطال: تشكيل بايرن ميونيخ ولاتسيو المتوقعان

يلتقي بايرن ميونيخ الألماني مع مستضيفه لاتسيو الإيطالي اليوم الثلاثاء على ملعب أولمبيكو في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وستبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD2.

ومن المتوقع أن يعتمد هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ في اللقاء أمام لاتسيو على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نيكلاس سوله، جيروم بواتينغ، ديفيد آلابا، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: جوشوا كيميش، مارك روكا، ليون غوريتسكا.

خط الهجوم: ليروي ساني، كينغزلي كومان، روبرت ليفاندوفسكي.

ومن المتوقع أن يخوض لاتسيو بقيادة المدرب سيموني إنزاغي اللقاء أمام بايرن ميونيخ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: باتريتش، فرانشيسكو آتشيربي، ماتيو موساكيو.

خط الوسط: مانويل لاتزاري، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لوكاس ليفا، آدم ماروشيتش، لويس ألبيرتو.

خط الهجوم: خواكين كوريا، تشيرو إيموبيلي.