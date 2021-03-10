دوري الأبطال: تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان

يلتقي برشلونة الإسباني مستضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي الليلة على ملعب بارك دو برانس في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين حسمت بفوز سان جيرمان بنتيجة 4-1 على ملعب كامب ناو.

فيما يلي تشكيل برشلونة المتوقع للقاء باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين.

خط الدفاع: مينغيزا، كليمون لونغليه، سامويل أومتيتي.

خط الوسط: سيرجينيو ديست، فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، جوردي آلبا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي.