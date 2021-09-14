دوري الأبطال: تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ اليوم

يستهل برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 حينما يستضيف غريمه العملاق بايرن ميونيخ الألماني على ملعب كامب ناو ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وتقام المواجهة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتبث عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

ويعاني البارسا من عدة غيابات مهمة أبرزها في خطه الأمامي مثل سيرجيو أغويرو وعثمان ديمبيلي وآنسو فاتي.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة اليوم:

المدرب: رونالدو كومان

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغين

خط الدفاع: أوسكار مينغيزا، رونالد آراوخو، جيرارد بيكيه، جوردي آلبا.

خط الوسط: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونغ.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، لوك دي يونغ، فيليبي كوتينيو.