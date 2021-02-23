دوري الأبطال: تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة أتلتيكو

يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على أتلتيكو مدريد الإسباني ليلة اليوم الثلاثاء على ملعب آرينا ناسيونالا، في بوخاريست في إطار منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وستبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD1 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

ومن المتوقع أن يعتمد توماس توخيل مدرب تشيلسي على التشكيلة التالية اليوم أمام أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، كيرت زوما، أنتونيو روديغر، ريس جيمس.

خط الوسط: نغولو كانتي، ماتيو كوفاتشيتش، ماركو ألونسو، مايسون ماونت.

خط الهجوم: أوليفييه جيرو، تيمو فيرنر.