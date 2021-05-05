دوري الأبطال: تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ريال مدريد

يستضيف تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء غريمه ريال مدريد الإسباني على ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل الفريقان ذهاباً في إسبانيا بهدفٍ لمثله.

ويستمر غياب ماتيو كوفاتشيتش للإصابة عن البلوز، فيما سيشارك المدافع أنتونيو روديغر بقناع على وجهه نظراً لتعرضه لإصابة قوية.

تشكيل تشيلسي المتوقع:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أندرياس كريستينسين، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر، سيزار آزبليكويتا.

خط الوسط: جورجينيو، نغولو كانتي، بين تشيلويل.

خط الهجوم: مايسون ماونت، كاي هافيرتس، كريستيان بولسيتش.

ويلتقي الفائز من مواجهة اليوم مع مانشستر سيتي في نهائي البطولة يوم 29 من الشهر الجاري.