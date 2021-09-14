دوري الأبطال: تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة زينيت الليلة

يستضيف تشيلسي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا ضيفه زينيت سانت بيترسبيرغ الروسي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج لحساب المجموعة الثامنة من البطولة.

ويقام اللقاء الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وتنقله شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 2 HD Premium بتعليق سوار الذهب.

ويغيب عن صفوف البلوز نجم الوسط الفرنسي نغولو كانتي الذي ما زال يتعافى من الإصابة التي تعرض لها أمام ليفربول، إضافة لكريستيان بوليسيتش الذي أصيب خلال مشاركته مع منتخب الولايات المتحدة.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة اليوم:

المدرب: توماس توخيل.

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، أندرياس كريستينسن، أنتونيو روديغر.

خط الوسط: رييس جيمس، جورجينيو، ماتيو كوفاتشيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: مايسون ماونت، روميلو لوكاكو، كاي هافيرتز.