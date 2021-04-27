دوري الأبطال: تشكيل ريال مدريد وتشيلسي المتوقع لمباراة اليوم

يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفاً على نظيره ريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد الملكي خدمات الرباعي، سيرخيو راموس وفيرلان ميندي وفيدي فالفيردي ولوكاس فاسكيز، بينما يخوض تشيلسي اللقاء بدون ماتيو كوفاتشيتش.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، رافاييل فاران، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، كريم بنزيمة، ماركة آسينسيو.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار آزبيليكويتا، تياغو سيلفا، أنتونيو روديغر، ريس جيمس.

خط الوسط: نغولو كانتي، جورجينيو، بين تشيلويل.

خط الهجوم: مايسون ماونت، كاي هافيرتز، تيمو فيرنر.