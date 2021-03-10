دوري الأبطال: تشكيل ليفربول المتوقع أمام لايبتزيغ

يلتقي ليفربول الإنجليزي مع لايبتزيغ الألماني الليلة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في المجر على ملعب بوشكاش آرينا، وهو الملعب الذي استضاف لقاء الذهاب الذي حسمه الريدز بهدفين دون رد.

ويستعيد ليفربول في مباراة اليوم خدمات مدافعه أوزان كاباك الذي غاب عن مواجهة فولهام الأخيرة في الدوري الإنجليزي، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية روبرتو فيرمينو الذي غاب عن تدريبات الأمس بسبب إصابة في الركبة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام لايبتزيغ:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، أوزان كاباك، فيليبس، أندي روبرتسون.

خط الوسط: كيرتيس جونز، جيني فاينالدوم، تياغو آلكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، ساديو ماني.