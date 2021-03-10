  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. دوري الأبطال: تشكيل ليفربول المتوقع أمام لايبتزيغ

دوري الأبطال: تشكيل ليفربول المتوقع أمام لايبتزيغ

منشور 10 آذار / مارس 2021 - 02:58
ماني وصلاح يقودان هجوم الريدز
ماني وصلاح يقودان هجوم الريدز

يلتقي ليفربول الإنجليزي مع لايبتزيغ الألماني الليلة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في المجر على ملعب بوشكاش آرينا، وهو الملعب الذي استضاف لقاء الذهاب الذي حسمه الريدز بهدفين دون رد.

ويستعيد ليفربول في مباراة اليوم خدمات مدافعه أوزان كاباك الذي غاب عن مواجهة فولهام الأخيرة في الدوري الإنجليزي، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية روبرتو فيرمينو الذي غاب عن تدريبات الأمس بسبب إصابة في الركبة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام لايبتزيغ:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، أوزان كاباك، فيليبس، أندي روبرتسون.

خط الوسط: كيرتيس جونز، جيني فاينالدوم، تياغو آلكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوغو جوتا، ساديو ماني.

كلمات دالة:ليفربوللايبتزيغدوري أبطال أوروبا

Via SyndiGate.info


LINKonLINE   © 2021

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...