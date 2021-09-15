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دوري الأبطال: تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة لايبتزيغ

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:13
مانشستر سيتي يفتتح مشواره الأوروبي بملاقاة لايبتزيغ
مانشستر سيتي يفتتح مشواره الأوروبي بملاقاة لايبتزيغ

يفتتح مانشستر سيتي بطل إنجلترا مشواره في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 بمواجهة قوية أمام ضيفه آر بي لايبتزيغ الألماني على ملعب الاتحاد لحساب المجموعة الأولى من البطولة.

وتنطلق المواجهة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق علي محمد علي.

ويخوض سيتي اللقاء دون خدمات المدافع بينجامان ميندي الموقوف بسبب قضية اعتداء جنسي، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة فيل فودين.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة للقاء الليلة:

المدرب جوسيب غوارديولا.

حراسة المرمى: إيديرسون.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، جون ستونز، روبن دياش، أوليكساندر زينتشينكو.
خط الوسط: فيرناندينيو، رودري، كيفين دي بروينه.
خط الهجوم: رياض محرز، فيران توريس، جاك غريليش.

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