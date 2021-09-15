دوري الأبطال: تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة لايبتزيغ

يفتتح مانشستر سيتي بطل إنجلترا مشواره في دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 بمواجهة قوية أمام ضيفه آر بي لايبتزيغ الألماني على ملعب الاتحاد لحساب المجموعة الأولى من البطولة.
وتنطلق المواجهة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق علي محمد علي.
ويخوض سيتي اللقاء دون خدمات المدافع بينجامان ميندي الموقوف بسبب قضية اعتداء جنسي، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة فيل فودين.
تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة للقاء الليلة:
المدرب جوسيب غوارديولا.
حراسة المرمى: إيديرسون.
خط الدفاع: جواو كانسيلو، جون ستونز، روبن دياش، أوليكساندر زينتشينكو.
خط الوسط: فيرناندينيو، رودري، كيفين دي بروينه.
خط الهجوم: رياض محرز، فيران توريس، جاك غريليش.
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