دوري الأبطال: تشيلسي يتعثر من جديد بالتعادل مع سالزبورغ

استمرت معاناة تشيلسي الإنجليزي هذا الموسم بتعادله مع ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 1-1 اليوم الأربعاء لحساب المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف السبق للفريق اللندني عبر رحيم ستيرلينغ مع بداية الشوط الثاني (48)، ولكن الفريق الضيف أدرك التعادل عن طريق نوا أوكافور قبل ربع ساعة على النهاية.

وفي مواجهة أخرى ضمن ذات المجموعة، تغلب ميلان الإيطالي على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 3-1 ليبتعد في صدارة المجموعة.

تشيلسي يتراجع إلى المركز الأخير

بهاتين النتيجتين، تقهقر البلوز إلى المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة، فيما رفع سالزبورغ رصيده إلى نقطتين.

أما ميلان فاعتلى الصدارة برصيد 4 نقاط، يليه زغرب بفارق نقطة.