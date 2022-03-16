دوري الأبطال: تشيلسي يجدد الفوز على ليل وفياريال يقصي يوفنتوس

جدد تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا والعالم فوزه على ليل الفرنسي بتغلبه عليه بهدفين لهدف في لقاء إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الذي شهده ملعب بيير موروا ليلة الأربعاء.

وكان الفريق اللندني قد حقق الفوز ذهاباً بهدفين دون رد ليبلغ الدور ربع النهائي بمجموع المواجهتين 4-1.

تقدم أصحاب الأرض عن طريق بوراك يلماز في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن تشيلسي قلب النتيجة عن طريق كريستيان بوليسيك (45+3)، وسيزار آزبيليكويتا (71).

وضمن الدور ذاته، أقصى فياريال الإسباني بمستضيفه يوفنتوس الإيطالي بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب آليانز.

وتعادل الفريقان ذهاباً بنتيجة 1-1 ليبلغ فريق الغواصة الصفراء الدور القادم بمجموع المواجهتين 4-1.

جاءت أهداف لقاء العودة عن طريق جيرارد مورينو (78 من ركلة جزاء)، وباو توريس (85)، وآرناو دانجوما (90 من ركلة جزاء).