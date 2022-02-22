دوري الأبطال: تشيلسي يهزم ليل ويوفنتوس يتعادل مع فياريال

تغلب تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب على ضيفه ليل الفرنسي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما ليلة الثلاثاء على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

وجاء هدفا البلوز عن طريق كلٍ من كاي هافيرتس وكريستيان بوليسيتش في الدقيقتين 8 و 63 على التوالي.

وقطع النادي اللندني بالتالي شوطاً كبيراً نحو بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال.

وفي مواجهة أخرى ضمن الدور ذاته، تعادل فياريال الإسباني مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفِ لمثله على ملعب لا سيراميكا.

تقدم يوفي في الدقيقة الأولى عن طريق دوشان فلاهوفيتش، لكن المخضرم دانييل باريخو منح فريق الغواصة الصفراء التعادل في الدقيقة 66.

وتقام مواجهتا الإياب في السادس عشر من الشهر القادم.