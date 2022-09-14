دوري الأبطال: ريال مدريد يهزم لايبتزيغ ويحلق في صدارة مجموعته

فاز ريال مدريد الإسباني حامل اللقب على ضيفه لايبتزيغ الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب سانتياغو بيرنابيو ليلة الأربعاء ضمن مواجهات المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدين الفريق الملكي بهذا الانتصار لنجميه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي سجل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 80، والإسباني ماركو آسينسيو الذي أضاف الثاني في اللحظات الأخيرة (90+1).

ريال مدريد يحلق في الصدارة

بهذا الانتصار، رفع ريال رصيده إلى 6 نقاط ليحلق في صدارة المجموعة السادسة بفارق نقطتين عن شاختار دونيتسك الأوكراني الذي تعادل بدوره مع سيلتك الاسكتلندي بهدفٍ لمثله.

بدوره، بقي رصيد لايبتزيغ خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير في المجموعة.